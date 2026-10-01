DMM, MİT ev sahipliğinde Suriye hükümeti-Hizbullah buluşması iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir. Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."