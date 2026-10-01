DMM, MİT ev sahipliğinde Suriye hükümeti-Hizbullah buluşması iddiasını yalanladı

DMM, MİT ev sahipliğinde Suriye hükümeti-Hizbullah buluşması iddiasını yalanladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DMM, Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de buluştuğu iddiasını asılsız buldu. Açıklamada, tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddiaların kurgusal ve spekülatif olduğu, kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması istendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir. Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."
Sizin düşünceleriniz neler ?