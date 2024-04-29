DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk: Dans etmek hayattır

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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, dansın insan ruhunu besleyen, ifade özgürlüğünü perçinleyen bir sanat formu olduğuna yürekten inandığını belirterek, "Dans edelim, çünkü dans etmek hayattır." ifadesini kullandı.

DOB Genel Müdürü Sağtürk, "29 Nisan Dünya Dans Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün tüm dünyada dans sanatının birleştirici gücünü ve kültürler arası köprüler kurma kapasitesini kutlama fırsatı sunduğunu belirtti.

Sağtürk, şunları kaydetti:

"Ömrünü baleye, dansa ve bu sanatların tanınmasına adamış bir sanatçı ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak, dansın insan ruhunu besleyen, ifade özgürlüğünü perçinleyen bir sanat formu olduğuna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, sahnede ve sahne dışında dansı yaşamının bir parçası haline getiren herkese teşekkür ediyorum. Haydi gelin, dansın bu evrensel ve estetik dili aracılığıyla dünyamızı daha anlayışlı ve güzel bir yer haline getirelim. Dans edelim, çünkü dans etmek hayattır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, dans dolu günler diliyorum."