DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk: Dans etmek hayattır - Son Dakika
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DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk: Dans etmek hayattır

DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk: Dans etmek hayattır

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, dansın insan ruhunu besleyen, ifade özgürlüğünü perçinleyen bir sanat formu olduğuna inandığını belirtti. Sağtürk, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü kutlayarak, dansın birleştirici gücünü vurguladı ve dansın dünyayı daha anlayışlı ve güzel bir yer haline getirebileceğini ifade etti.

29.04.2024 13:21  Güncelleme: 13:28
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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, dansın insan ruhunu besleyen, ifade özgürlüğünü perçinleyen bir sanat formu olduğuna yürekten inandığını belirterek, "Dans edelim, çünkü dans etmek hayattır." ifadesini kullandı.

DOB Genel Müdürü Sağtürk, "29 Nisan Dünya Dans Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün tüm dünyada dans sanatının birleştirici gücünü ve kültürler arası köprüler kurma kapasitesini kutlama fırsatı sunduğunu belirtti.

Sağtürk, şunları kaydetti:

"Ömrünü baleye, dansa ve bu sanatların tanınmasına adamış bir sanatçı ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak, dansın insan ruhunu besleyen, ifade özgürlüğünü perçinleyen bir sanat formu olduğuna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, sahnede ve sahne dışında dansı yaşamının bir parçası haline getiren herkese teşekkür ediyorum. Haydi gelin, dansın bu evrensel ve estetik dili aracılığıyla dünyamızı daha anlayışlı ve güzel bir yer haline getirelim. Dans edelim, çünkü dans etmek hayattır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, dans dolu günler diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk: Dans etmek hayattır - Son Dakika

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