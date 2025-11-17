Doç. Dr. Arzu Seçer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Doç. Dr. Arzu Seçer Hayatını Kaybetti

17.11.2025 17:29
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'in kardeşi Doç. Dr. Arzu Seçer, Mersin'de vefat etti. Cenaze töreni, çok sayıda siyasetçi ve yurttaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

(MERSİN) - Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Doç. Dr. Arzu Seçer, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer'in cenazesi ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Mersin Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve yurttaş katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, taziyeleri Mersin merkezdeki Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda kabul ediyor.

Kaynak: ANKA

