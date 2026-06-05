Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı - Son Dakika
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Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

05.06.2026 11:22
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Kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında tabutun başına gelen bir kişinin Reha Muhtar için "Kimseyi kırmazdı" ifadesi sonrası kızı Mina Muhtar'ın yaptığı mimik ve ikizi Poyraz Muhtar'ın onu dürterek uyardığı dikkat çekti.

Bir süredir Bodrum'da tedavi gören gazeteci Reha Muhtar, yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katılırken, Reha Muhtar'ın ikiz çocukları Mina ve Poyraz Muhtar da cenazede hazır bulundu.

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

VASİYET ETMİŞTİ, DENİZ UĞUR KATILMADI

Cenaze töreninde dikkat çeken detaylardan biri de Deniz Uğur'un yer almaması oldu. Reha Muhtar'ın vasiyeti doğrultusunda Deniz Uğur'un törene katılmadığı öğrenildi.

Rehan Muhtar yıllar önce yaptığı açıklamada, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" demişti.

TABUT BAŞINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Tören sırasında tabutun başına gelen bir kişinin Reha Muhtar için, "Kimseyi kırmazdı" ifadelerini kullanması üzerine kızı Mina Muhtar'ın verdiği tepki dikkat çekti.

Bu sırada ikizi Poyraz Muhtar'ın kardeşini dürterek uyardığı görüldü. O anlarda iki kardeşin mimikleri de törene katılanların dikkatinden kaçmadı.

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

GEÇMİŞTE GÜNDEM OLAN AÇIKLAMALARI HATIRLANDI

Cenaze töreninde yaşananların ardından, Deniz Uğur'un yıllar önce paylaştığı bir video yeniden gündeme geldi.

Söz konusu videoda Mina Muhtar, "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orada alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şu anda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Güncel Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı - Son Dakika

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