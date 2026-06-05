3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti - Son Dakika
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3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti

3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti
05.06.2026 11:02  Güncelleme: 11:03
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Nevşehir’de araç içerisinde silahla kendini vuran 30 yaşındaki B.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan polis sorgusunda 49 suç kaydı olduğu belirlenen şahsın, daha önce de kesici aletle, ilaçla ve asarak 3 kez intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Nevşehir'de bunalıma girdiği iddia edilen 30 yaşındaki B.K., araç içerisinde ateşli silahla hayatına son verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın, daha önce de farklı yöntemlerle 3 kez intihar girişiminde bulunduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, Nevşehir merkezde bulunan 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik olarak bunalıma giren B.K. (30), park halindeki bir aracın içerisinde yanında bulundurduğu silahla kendine ateş etti. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan B.K.'ye ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Ambulansla acilen hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti

GEÇMİŞİNDE 49 SUÇ KAYDI VE 3 İNTİHAR GİRİŞİMİ VAR

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan tahkikatta, hayatını kaybeden B.K. hakkında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yapılan sorgulamada şahsın geçmişte 49 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca B.K.'nin daha önce de kesici aletle kendisini yaralayarak, ilaç içerek ve iple kendini asmaya çalışarak 3 kez yaşamına son vermeye çalıştığı, ancak bu girişimlerinden sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti - Son Dakika

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