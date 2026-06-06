Varını yoğunu altına yatıranlar şokta - Son Dakika
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Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
06.06.2026 10:21
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ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz artırım ihtimalini yeniden masaya getirmesi ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler küresel piyasalarda sert satış dalgası başlattı. Teknoloji hisseleri öncülüğünde Wall Street endeksleri çakılırken; altın 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi, Bitcoin ise Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayarak 61 bin dolar sınırına geri çekildi.

Küresel piyasalar, ABD'den gelen çarpıcı istihdam verilerinin ardından Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımına gidebileceği beklentisi ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimle haftanın son işlem gününde sert düşüşler yaşadı. Yatırımcıların hafta sonu öncesinde riskten kaçınma eğilimine girmesiyle borsalarda satış dalgası hızlanırken; altın, döviz ve kripto para piyasalarında da hareketli saatler kaydedildi.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Piyasalardaki tedirginliğin ana nedenlerinden biri olan Orta Doğu'daki çatışma ortamı, gelen son açıklamalarla daha da alevlendi. İran'ın Hizbullah milislerine olan desteğini yineleyerek İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini talep etmesi, bölgede barış umutlarını sekteye uğrattı. İsrail kanadından ise birliklerin Lübnan'dan çekilmeyeceğine yönelik net bir açıklama geldi. Bu durum, ABD ile İran arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı önleme çabalarını zora soktu.

WALL STREET'TE EN KÖTÜ GÜN

ABD istihdam verisinin mayıs ayında beklentilerin çok üzerinde gelmesi, ekonominin sıcak kalmaya devam ettiğini gösterdi ve Fed'in yıl sonuna doğru faiz artırabileceği ihtimalini masaya getirdi. Bu gelişmeyle birlikte Wall Street'te endeksler çakıldı:

  • Nasdaq Composite %4,2 oranında sert bir düşüş kaydetti.
  • S&P 500 %2,64 değer kaybetti.
  • Dow Jones Sanayi Endeksi %1,4 geriledi.

Satış dalgasına, yapay zeka devleri Nvidia ve finansal sonuçları beklentilerin altında kalan Broadcom gibi teknoloji ile yarı iletken hisseleri öncülük etti. Broadcom hisseleri hafta genelinde yaklaşık %8 değer kaybetti. Avrupa genelini kapsayan STOXX 600 endeksi %0,29 gerilerken, MSCI'nin küresel hisse senedi göstergesi de %2,27 düşüş gösterdi.

TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ, ENFLASYON RİSKİ MASADA

Güçlü istihdam verisinin ardından ABD Hazine tahvili getirileri hızla tırmandı. Fed'in faiz politikasına hassasiyetiyle bilinen 2 yıllık tahvilin getirisi 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak %4,147 seviyesinden işlem gördü.

Piyasa uzmanları, güçlü ekonomik tablonun ve jeopolitik gerilimlerin enflasyon riskini körüklediğini, bu durumun Fed'in faiz indirimini düşünmesini zorlaştırarak yıl bitmeden yeni bir faiz artırımı ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.

ALTINDA 10 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜ, PETROLDE GERİ ÇEKİLME

Güçlenen dolar ve artan tahvil getirileri karşısında altın fiyatları adeta çakıldı. Haftalık kaybı %5'e yaklaşan altının onsu, son 10 haftanın en düşük seviyesine gerileyerek kapanışı 4.327 dolardan yaptı. İç piyasada ise fiyatlar şu şekilde şekillendi:

  • Serbest Piyasa Gram Altın: 6.407 TL'ye kadar düştü.
  • Kapalıçarşı Fiziki Gram Altın: 6.519 TL.
  • Çeyrek Altın: 10.626 TL.
  • Gümüşün Onsu/ Gramı: Ons gümüş 67,77 doları görürken, gram gümüş haftayı 100,38 TL'den kapattı.

Petrol tarafında ise Umman'ın Mina al Fahal limanındaki operasyonların bir patlama haberinin ardından normal seyrinde devam ettiğinin açıklanmasıyla fiyatlar gevşedi. Brent ham petrolün varili %2 düşerek 93,09 dolara, ABD ham petrolü ise %2,69 düşüşle 90,54 dolara indi. Buna rağmen her iki kontrat da son üç haftanın ilk haftalık kazancına ilerliyor.

DÖVİZ VE KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Güvenli liman arayışı ve jeopolitik risklerin desteğiyle Dolar Endeksi 100 sınırını aşarak 100,07 seviyesine yükseldi. Euro dolar karşısında %0,73 düşüşle 1,1524 dolara, Sterlin ise %0,63 değer kaybederek 1,3336 dolara geriledi. Japon yeni ise olası bir Tokyo müdahalesi beklentisiyle dolar karşısında 160,19 seviyesinde dengelendi.

Kripto para piyasası ise satış baskısını en ağır hisseden alanlardan biri oldu:

  • Bitcoin (BTC): %3,88 değer kaybederek 61.156,75 dolara indi. Haftalık bazda yaklaşık %18 değer kaybeden Bitcoin, FTX borsasının çöktüğü Kasım 2022'den bu yana en kötü haftasını geride bırakmaya yöneldi.
  • Ether (ETH): %9,85 oranında çok sert bir kayıpla 1.598,01 dolara kadar geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Bitcoin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Varını yoğunu altına yatıranlar şokta - Son Dakika

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