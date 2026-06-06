Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

İzmir Balçova'da gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında konuşan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra, sosyal medyada gündem oldu. Hasta mahremiyeti, kadın kimliği ve etnik kimlik üzerinden yapılan esprinin yer aldığı görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Videoda Koç'un, protokol üyelerine hastaneyi gezdirdiği sırada fıkra anlattığı ve salondaki bazı isimlerin bu espriye güldüğü görüldü.

GÖZLER BİNALİ YILDIRIM'A ÇEVRİLDİ

Görüntülerde yer alan isimlerden biri de eski Başbakan Binali Yıldırım oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Yıldırım'ın fıkraya kahkahalarla güldüğü anlar dikkat çekti.

Fıkranın yayılmasının ardından eleştirilerin bir bölümü doğrudan Rahmi Koç'a yönelirken, bir kısmı da fıkraya gülen protokol üyelerini hedef aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medya kullanıcıları, kadınlar ve Kürt kimliği üzerinden yapılan esprilerin kabul edilemez olduğunu savunarak tepkilerini dile getirdi. Paylaşımlarda Binali Yıldırım'ın görüntülerdeki tavrı da eleştirilirken, birçok kullanıcı konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Tepkiler kısa sürede büyürken, "#RahmiKoçÖzürDile" etiketi sosyal medyada gündem olan başlıklar arasında yer aldı.

"BİNALİ YILDIRIM ÖZÜR DİLESİN"

Vatandaşlar, "Kadın bedeni ve kimlik üzerinden yapılan espriler ve atılan kahkahalar kabul edilemez. Rahmi Koç ve Binali Yıldırım derhal özür dilemeli", "Sayın Binali Yıldırım’ın, bu ırkçı olarak değerlendirilen fıkraya attığı kahkaha; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu davaya, çabaya, emeğe ve iradeye ihanettir.", "Binali Yıldırım çok mu komik?" gibi ifadelerle tepki gösterdi.