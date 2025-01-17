Dodik'ten Ayrılıkçı Açıklamalar

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Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Grönland'e ilişkin söylemlerine işaret ederek Sırbistan'ın RS üzerinde hakkı olduğunu öne sürdü.

RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılması gerektiğini savunan Dodik, Rus medya kuruluşu Russia Today'in (RT) Balkanlar kanalına yaptığı açıklamada, sınırların artık eskisi gibi "kutsal" olmadığını iddia etti.

Dodik, ayrılıkçı söylemlerini sürdürerek "Neden RS'yi Bosna Hersek gibi bir saçmalığın içerisine dahil ettiniz? Madem ABD'nin Grönland üzerinde hakkı var, Sırbistan'ın da RS için olmalı, biz de Sırbistan ile birleşebiliriz." dedi.

Rusya'nın da Ukrayna üzerinde hakkı olduğunu öne süren Dodik, Avrupa'nın zayıfladığını ve liderinin olmadığını savundu.

Bu arada, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Anlaşması'na göre, Bosna Hersek nüfusunun büyük çoğunluğunu Hırvat ve Boşnakların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp nüfusun yoğun olduğu RS entitelerinden ve özel bir statüye sahip Brcko Bölgesi'nden oluşuyor.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.