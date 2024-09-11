Dodurga\'da Asfaltlama Çalışması Tamamlandı

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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Dodurga Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince beldede bulunan mesire alanına ulaşım sağlayan 2,5 kilometre uzunluğundaki yola stabilize asfalt uygulandı.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, söz verdikleri projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yol çalışmasında 5 bin ton stabilize malzeme ile yaklaşık 2 bin ton asfalt kullanıldığını belirten Kaşıkcı, kısa sürede vatandaşın kullanımına hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Kaşıkcı, emeklerinde dolayı, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'a, AK Parti İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı'ya, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik'e teşekkür etti.