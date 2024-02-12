Dodurga ÇPAL Öğrencileri Viyana'ya Staj Eğitimi İçin Gitti - Son Dakika
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Dodurga ÇPAL Öğrencileri Viyana'ya Staj Eğitimi İçin Gitti

Dodurga ÇPAL Öğrencileri Viyana\'ya Staj Eğitimi İçin Gitti

Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, AB Erasmus+ Okul Ortaklıkları Programı kapsamında Viyana'ya staj yapmak üzere gitti. 12. sınıftan 4 öğrenci, elektrik elektronik alanında bir şirkette 3 haftalık staj eğitimi alacak.

12.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL), öğrencileri 3 haftalık staj eğitimi için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, 12. sınıftan 4 öğrenci, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan AB Erasmus+ Okul Ortaklıkları Programı - Staj Hareketliliği çerçevesinde Viyana'da staj yapma hakkı elde etti.

Bir hafta önce Viyana'ya giden öğrenciler, 24 Şubat'a kadar özel bir şirkette elektrik elektronik alanında staj görecek.

Kaynak: AA

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