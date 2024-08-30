Dodurga'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Töreni

Çorum'un Dodurga ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Örken, İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, Dodurga Kaymakamlığı önündeki törenin ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.
Ziyarette İlçe Müftüsü Mücahit Abdullah Ertunç, şehitlerin ruhu için dua etti.
Ziyaretin ardından Vatansever, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.
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