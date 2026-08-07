Dodurga'da Anız Yangını Meyve Bahçelerini Tehdit Ediyor

Çorum'un Dodurga ilçesinde meyve bahçelerinin bulunduğu alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.

Mehmetdede Tekke ile Ayva köyleri arasında kısa süre önce hasat yapılan arazide anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle meyve ağaçları ve ceviz bahçelerinin bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Dodurga ve Oğuzlar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Laçin Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerdeki vatandaşlar da çeşitli tarım aletleriyle yangınla mücadeleye destek veriyor.

Mehmetdede Tekke Köyü Muhtarı Cafer Uysal, AA muhabirine, yangının 30 dekardan fazla alana yayıldığını söyledi.

Uysal, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.