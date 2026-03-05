Dodurga'da siyasi partilerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dodurga'da siyasi partilerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu

05.03.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde siyasi partilerin temsilcileri iftarda bir araya geldi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde siyasi partilerin temsilcileri iftarda bir araya geldi.

Dodurga Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sosyal tesiste düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kütük, CHP İlçe Başkanı Süleyman Başar, MHP İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Korkut, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Faruk Akman ile belediye ve il genel meclisi üyeleri Mustafa Kaplan ve Sadettin Akgül katıldı.

Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada, davetlilere iftar programına katılmalarından ötürü teşekkür etti.

İlçede birlik ve beraberliği pekiştirmek üzere iftar programı düzenlediklerini belirten Çetinkaya, "Gönül soframızda kıymetli başkanlarımızla bir araya geldik. Davetimize katılan tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı sofrada buluşmanın ve aynı duaya hep birlikte 'amin' diyebilmenin huzurunu yaşadık. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlendirsin inşallah." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Dodurga, Güncel, İftar, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodurga'da siyasi partilerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:21:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Dodurga'da siyasi partilerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.