Dodurga\'dan 45 kadın çiftçi Edirne ve Çanakkale\'de teknik inceleme yapacak

Dodurga'dan 45 kadın çiftçi Edirne ve Çanakkale'de teknik inceleme yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Dodurga ilçesinden 45 kadın çiftçi, bilgi ve tecrübelerini artırmak için Edirne ve Çanakkale'yi kapsayan 4 günlük teknik geziye katıldı. Kadın çiftçiler Edirne'de çeltik deneme parsellerini inceledi, Çanakkale'de bir kadın kooperatifini ziyaret edecek.
Çorum'un Dodurga ilçesinde 45 kadın çiftçi, tarımsal bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla Edirne ve Çanakkale'yi kapsayan teknik gezi programına katılıyor.
Dodurga Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 4 günlük program kapsamında kadın çiftçiler, tarımsal üretim ve kooperatifçilik çalışmalarını inceleme fırsatı bulacak.
Programın ilk durağı Edirne olan kadın çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ardından Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne giden heyet, yetkililerden yeni çeltik çeşitleri ve çeltik yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı, deneme parsellerini inceledi.
Edirne'deki ziyaretlerin ardından Çanakkale'ye geçecek kadın çiftçiler, burada bir kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifini ziyaret ederek kooperatifçilik faaliyetleri hakkında bilgi edinecek.
Geziye katılan kadın çiftçiler, programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.
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