Dodurga Kaymakamı Yıldırım'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret - Son Dakika
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Dodurga Kaymakamı Yıldırım'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Dodurga Kaymakamı Yıldırım\'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

11.02.2025 20:46
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Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kısa süre önce ilçede göreve başlayan Yıldırım, Dodurga Şehitliğini ziyaret ederek, burada şehitlerin ruhu için dua etti.

Ardından 1994'te şehit olan Piyade Er Murat Alıcı, 2015'te şehit olan polis memuru Gökhan Çakıcı, 2022'de şehit olan Uzman Çavuş Ali Şirin'in aileleri ile Kıbrıs Gazisi Sait Kaymak ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, şehit ailelerinin talepleri ve isteklerini dinledi.

Şehitlerin, gazilerin ve yakınlarının halkın gönlünde özel bir yere sahip olduklarını vurgulayan Yıldırım, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını kaydetti.

Ziyaretlere İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Örken, İlçe Müftüsü Mücahit Abdullah Ertunç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Murat Soysal da katıldı.

Kaynak: AA

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