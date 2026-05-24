Doğa Harikası Tosunlu Gölü'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğa Harikası Tosunlu Gölü'ne Ziyaretçi Akını

Doğa Harikası Tosunlu Gölü\'ne Ziyaretçi Akını
24.05.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosunlu Gölü, baharın gelmesiyle ziyaretçilerin akınına uğrarken, doğa harikası manzaralar sunuyor.

ARTVİN'de özellikle kar sularının erimesiyle oluşan geçici doğa harikası Tosunlu Gölü, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerin akınına uğruyor. Zirvedeki kar ile canlanan doğa ve gölün aynı karedeki görüntüsü, seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Ardanuç ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tosunlu köyünde, eriyen kar sularının kot farkı nedeniyle arazide birikmesiyle oluşan Tosunlu Gölü, her ilkbaharda ziyaretçilerine geçici görsel şölen sunuyor. Canlanan doğa, göl ve zirvedeki karın aynı karedeki görüntüsü, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Bölge dronla havadan görüntülendi. Özellikle hafta sonlarında bölgeye gelen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yapıp manzara ve temiz havanın keyfini çıkarıyor. Yaz tatiline girmeye hazırlanan öğrenciler de göle yoğun ilgi gösteriyor. Doğa turizmi açısından bölgeye katkı sağlayan gölde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenci, veli ve öğretmenler piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN BU GÜZEL ORTAMI GÖRMELERİNİ İSTEDİK'

Ardanuç Anaokulu Müdürü Eylem Güven, okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında kapalı salonlar yerine yeşille iç içe bir etkinlik planladıklarını belirterek, "Bugün öğrencilerin, velilerin ve protokolümüzle Tosunlu köyünde gölün etrafında bir şenlik düzenledik. Mayıs okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında bütün veli ve öğrenci grubumuzla bu alandayız. Öğrencilerimizi doğayla bütünleştirmek, doğayla birleştirmek, aslında biz etkinliklerimizi kapalı alanlarda, kapalı salonlarda değil; çocukların elinin, ayağının toprağa, yeşile değdiği doğal ortamlarda yapmak istedik. Bu bizim için ilkti, festivalimizin birincisiydi bu. Ardanuç Okulu Festivali'nin birincisi ilk kez göl etrafında yapıldı. Bizim burayı tercih etme sebeplerimiz arasında öncelikle bu ortamın doğasının korunması var. Doğası bozulmadığı için öğrencilerimizin bu doğal ortamı görmelerini istedik. Öğrencilerimize doğa bilinci kapsamında çöplerimizi toplayarak, ortamı doğal güzelliğiyle bırakarak gitmeyi öğreteceğiz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR'

Etkinliğe katılan velilerden Bulut Uyar, harika bir gün geçirdiklerini söyleyerek, "Kızımın anaokulunda yıl sonu sergisi vardı. Doğaya bunun için geldik; kutluyoruz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir gün oldu, hava çok güzel, burası harika bir yer. Çok sayıda da katılım oldu velilerimizden, öğrencilerimizden. Bu şekilde eğleniyor çocuklar. Çok güzel bir ortam var" diye konuştu.

Pikniğe gelen Hakan Keskin, "Bugün burada hafta sonu etkinliği için çocuklarımızla beraber geldik. Temiz hava, bol güneş, manzara. Hem çocuklarımız eğlendi hem de biz piknik organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımızı oynattık, herkes burada kalabalık. Zaten havayı güzel gören herkes gelmiş. Hem çocuklarımız hem de biz deşarj olduk. Güzel bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Anaokulu öğrencisi Ege Keskin etkinlikte doyasıya eğlendiğini belirterek, "Doğada çok güzel oynadım. Koştum, top oynadım. Harika bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

Arhavi'den gelen Gülşah Sülbüyükoğlu da bölgenin düz alanlarının dikkatini çektiğini belirterek, "Voleybol oynuyoruz, futbol oynuyoruz, pikniğimizi de yaptık. Çok güzel bir ortam var" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa Harikası Tosunlu Gölü'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu

11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:25:00. #7.13#
SON DAKİKA: Doğa Harikası Tosunlu Gölü'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.