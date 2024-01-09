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Doğa Koleji Bursluluk Sınavı Bu Hafta Sonu Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Doğa Koleji Bursluluk Sınavı Bu Hafta Sonu Gerçekleştirilecek

Doğa Koleji tarafından düzenlenecek bursluluk sınavı 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler yüzde 100'e varan eğitim bursundan faydalanabilecek.

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı Bu Hafta Sonu Gerçekleştirilecek
09.01.2024 - 13:53,
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Doğa Koleji tarafından düzenlenecek bursluluk sınavı 13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Doğa Kolejinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştireceği bursluluk sınavı bu hafta sonu yapılacak.

Her yıl binlerce öğrencinin kendini denediği ve 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin başvurabildiği sınav, ülke genelindeki Doğa Koleji yerleşkelerinde eş zamanlı düzenlenecek. 500 puan üzerinden değerlendirilecek sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler yüzde 100'e varan eğitim bursundan faydalanabilecek.

Kaynak: AA
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