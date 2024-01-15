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Doğa severler Kelespi Dağı'na tırmandı, Urartulardan kalma kaya mezarları tahrip edildi - Son Dakika
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Doğa severler Kelespi Dağı'na tırmandı, Urartulardan kalma kaya mezarları tahrip edildi

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Gürpınar ilçesi sınırları içinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı'na tırmandı. Kelespi Dağı'nda Urartulara ait kale ve kaya mezarları bulunuyor ancak defineciler tarafından tahrip edilmiş durumda.

Doğa severler Kelespi Dağı\'na tırmandı, Urartulardan kalma kaya mezarları tahrip edildi
15.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:01
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Doğa severler 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı'na tırmandı

Urartulardan kalma kaya mezarları defineciler tarafından tahrip edildi

VAN - Vadi Doğa Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Gürpınar ilçesi sınırları içerinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı'na tırmandı.

Vadi Doğa Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van'ın güzellikleri tanıtmak için her hafta farklı bir etkinlik düzenliyor. Bazen tarihi ve turistik alanlara etkinlik düzenlenirken bazen de bölgedeki yüksek rakımlı dağlara tırmanış gerçekleştiriyorlar. Bu yıl ilk tırmanışlarını Van'ın hemen doğusunda bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na gerçekleştirdiler. Bu hafta ise 15 kişilik bir ekiple Gürpınar ilçesi sınırları içerinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı'na tırmandılar.

"Urarulardan kalma kaya mezarları definecilerin tarafından tahrip edildi"

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Kelespi Dağı Gürpınar ilçesi Kırkgeçit mevkide bulunduğunu, dağın ana zirvesinin 3 bin 100 rakıma sahip olduğunu söyledi. Zirve de Urartulara ait kale ve kaya mezarları bulunduğunu söyleyen Demez,

Kelespi Dağı, üçgen şeklin birbirini gören üç dağdan birisi ifade etti. 15 kişilik bir ekip olarak çıktıklarını, zevkli bir tırmanış olduğunu ifade eden Demez, "Kelespi Dağı'nın zirvesinde Urartulara ait bir kale ve kaya öezarlarının bulunduğu dağa tırmanacağız. Dağın zirvesinde bahsettiğimiz kaya mezarı hemen arkamda bulunuyor. Hemen iç kısmında büyük bir oda bulunmaktadır. Silindir şekilde bir kapısı var. Bu kapı defineciler tarafından tahrip edilmiş bir kaya mezarı.Kelespi Dağı ve Kelespi Kalesi'nin hemen yanındayız. Dağın tam zirvesinde Urartu dönemine ait bir kale bulunmaktadır. Su sarnıçları ve kayada oyulmuş mezar odaları bulunmaktadırlar. Köy sakinlerinin edindiğimiz bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Köyün en yaşlısı ile yaptığımız sohbette kalenin ayakta olduğunu ve su sarnıçlarının aktif olduğunu çocukluk yıllarında çok iyi hatırladığını bize söyledi. Biz de hem kaleyi hemde taş mezarlarını gezdik. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Bugün ki etkinliklerinin Kelespi Dağı olduğunu ifade esen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Mahmut Çelik, "Burada Urartular'dan kalma kale var. Karşı tarafta da Kelereş Dağı'nda da bir başka kale var. İki kale birbirine bakıyor. Urartular'dan kalma kaya mezarları var. Güzel bir yürüyüş, güzel bir dağ tırmanışı oldu. Arkadaşlarımızın çıkamayacağını düşünmüştüm, onlar benden daha cevvalmiş. Çok güzel tırmandılar. Şimdi iniş yolundayız. Çok zevk aldım. Herkesi böyle doğa etkinliklerine bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Doğa severler Kelespi Dağı'na tırmandı, Urartulardan kalma kaya mezarları tahrip edildi - Son Dakika
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