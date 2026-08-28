DOĞAFEST Ertelendi
Yakakent'te olumsuz hava koşulları nedeniyle DOĞAFEST, yeni bir tarihe ertelendi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 30 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan "DOĞAFEST – Yakakent Uzunkız Yayla Şenliği", olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamada, Uzunkız Yaylası'nda gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin, vatandaşların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, yeni etkinlik tarihinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilerek, "Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: AA
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