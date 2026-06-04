Doğal Yaşam Alanı Açıldı - Son Dakika
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Doğal Yaşam Alanı Açıldı

Doğal Yaşam Alanı Açıldı
04.06.2026 18:43
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Ünye'de Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı hizmete girdi, hayvanlara yönelik bir projedir.

Ordu'nun Ünye ilçesinde inşa edilen Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı hizmete girdi.

Vali Muammer Erol, Hızarbaşı Günlük Mahallesi'ndeki alanın açılışında, nüfusu 25 bin üzerindeki ilçeler için zorunlu, yerine getirilmesi gereken bir hizmet olduğunu söyledi.

Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı'nın örnek bir proje olduğunu belirten Vali Erol, aynı zamanda merhamet ve şefkat duygularını da harekete geçireceğini vurguladı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise güzel bir tesisi açmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Erol ve protokol üyeleri, 150 hayvan kapasiteli kedi evi, 20 anne-yavru köpek alanı ve 12 serbest dolaşım bölümünden oluşan tesisi gezdi.

Ünye Belediyesince yaptırılan yaşam alanı için düzenlenen açılışa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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