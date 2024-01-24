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Doğalgaz borusuyla araca zarar veren sürücü bir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
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Doğalgaz borusuyla araca zarar veren sürücü bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Eskişehir'de bir kamyonet sürücüsü, bilinçsizce yüklediği doğalgaz borusuyla bir araca zarar verdi. Aracın sahibi olan Raşit Öztürk, sürücünün kaçıp zararı umursamamasına isyan etti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün daha sonra iki boruyla tekrar aynı caddeden geçtiği görülüyor. Öztürk, sürücünün tehlikeli bir şekilde ilerlediğini ve reflektör bağlamamasının risk oluşturduğunu belirtti.

Doğalgaz borusuyla araca zarar veren sürücü bir şey olmamış gibi yoluna devam etti
24.01.2024 - 22:16,
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Doğalgaz borusuyla araca zarar veren sürücü bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Tedbirsiz taşınan boruyla aracına zarar verilen adam duruma isyan etti

Raşit Öztürk:

"Vurduktan sonra, borusuna bakıyor ama benim aracıma bakmıyor"

"Parasında değilim bir canlıya zarar verip bu şekilde kaçabileceğini sanan karakterde"

"15 dakika sonra bu sefer iki boru yüklemiş biçimde geri dönüyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kamyonet sürücü bilinçsizce yüklediği 6 metrelik doğalgaz borusunun zarar verdiği araç sahibi Raşit Öztürk, "Ben parasında değilim bir canlıya zarar verip bu şekilde kaçabileceğini sanan karakterde bir insan bu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kamyonetle Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde seyreden sürücü kasasındaki yaklaşık 6 metrelik boru ile Raşit Öztürk'ün yol kenarına park ettiği nakliye kamyonete, çarptı. Kasasındaki borunun uzun olması nedeniyle yol kenarındaki Öztürk'ün kamyonetinin tentesine zarar veren sürücü, kazanın ardından kamyonetinden inip verdiği hasara baktıktan sonra yoluna bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir süre sonra kazayı yapan sürücü bu kez iki adet boruyla yine önlem almadan aynı caddeden geçiyor. Nakliyeci olduğu için aracının üzerinde numaraları bulunan Raşit Öztürk, çarpan sürücüye özür dahi dilemediği için sitem etti. Aracına çarpan sürücünün boruları hiçbir güvenlik önlemi almadan taşıdığını belirten, bilinçsizliği herhangi bir yaralanmaya sebebiyet verebileceği konusunda görüş bildirdi.

"Tehlikeli bir şekilde ilerleme yapıyor "

Kazanın görüntülerini izleyip yaşanan kazada boru taşıyan sürücünün dikkatsizliğine dem vuran Raşit Öztürk, "Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nden gelen araç, tehlikeli bir şekilde boru yüklüydü ve benim aracıma vuruyor, vuran arkadaş hiç arkasına bakmadan gidiyor. Kaçan kişinin bulunmasını istiyorum. Olay, geçtiğimiz günlerde öğlen 12.30-13.00 saatlerinde meydana geliyor, saatler kamera kayıtlarında mevcut. Vurduktan sonra aracından iniyor, borusuna bakıyor ama benim aracıma bakmıyor ve yoluna devam ediyor. İlk olaydan 15 dakika sonra geri dönüyor ve araca ikinci bir boru yüklenmişti. Araç yine aynı şekilde dönerken arkaya bir reflektör bağlamamış ve tehlikeli bir şekilde ilerleme yapıyor" dedi.

"Reflektör bağlanması lazım ki arkadan gelen sürücü malzemeyi görsün ve bir zarar görmesin diye "

Raşit Öztürk boruların ucuna reflektör bağlanması gerektiğini belirtirken konuşmasına şöyle devam etti;

"Ben de 10 yıldır nakliyeciyim. Önceden açık bir arabam vardı. Bir malzeme araçtan dışarıya çıktığı zaman önüne mutlaka bir reflektör bağlanması lazım ki arkadan gelen sürücü malzemeyi görsün ve bir zarar görmesin. Civardaki esnaf bu adamı da sürekli görüyormuş. Sanayiye sordum ben 3 bin-4 bin lira bir masraf çıkarmış ama ben parasında değilim bir canlıya zarar verip bu şekilde kaçabileceğini sanan karakterde bir insan bu. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, bekliyoruz."

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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