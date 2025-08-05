Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde altyapı çalışmasında delinen doğalgaz borusundan sızan gazdan 3 kişi etkilendi.
Yahya Kemal Mahallesi'nde içme suyu altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi üzerine çevreye gaz sızdı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından doğalgaz akışı kesilen hatta ekiplerce onarım çalışmasına başlandı.
Sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Doğalgaz Sızıntısı: 3 Kişi Etkilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?