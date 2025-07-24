Doğançay\'daki Yangın Kontrol Altında

DOĞANÇAY MEVKİSİNDEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA; 1 MAHALLE BOŞALTILDI

Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları ile kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan Nuruosmaniye Mahallesi ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Ahmet ERDEM/ GEYVE (Sakarya),