Doğanın Kalbinde Nikah

Kastamonulu çiftin nikahı Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde kıyıldı.

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Pınarbaşılı esnaf Bayram Çelebi ve öğretmen Hatice Keskin çifti, nikahlarını Ilıca Şelalesi'nin karşısında bulunan ahşap platformda kıydırdı.

Nikahı kıyan Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, çifte mutluluklar dileyerek şunları kaydetti:

"Genç girişimcilerimizden Bayram Çelebi kardeşim ile değerli öğretmenlerimizden

Hatice Keskin kardeşimizin nikahlarını, Türkiye'nin dünyaya armağanı Pınarbaşı'mızın cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde kıydık. Bugün onlar için en mutlu gün. Bu mutlu günü özel kılan, ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde nikahlarını kıymaları."