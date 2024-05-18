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Doğanın kalbindeki incisi Zinav Gölü, ziyaretçilerini cezbediyor

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yer alan Zinav Gölü, ilkbaharın gelişiyle birlikte kartpostallık manzaralar sunuyor. 1.5 kilometrekarelik alanı ve 25 metre derinliği ile dikkat çeken göl, çevresindeki korunmuş orman alanı ve barındırdığı balık türleriyle doğaseverlerin gözde mekanı haline geliyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü, eşsiz doğa manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Reşadiye ilçesine 16 kilometre, Tokat il merkezine ise 172 kilometre uzaklıkta yer alan Zinav Gölü, ilkbaharın gelişiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kanyondan gelen küçük sularla beslenen Zinav Gölü, ortalama 1.5 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve 25 metre derinliğe sahip. Göl, çevresindeki korunmaya alınmış orman alanı ile doğal güzelliklerini koruyor. Ziyaretçiler, bu doğal cennette çeşitli balık türlerini de gözlemleyebiliyor. Doğa tutkunlarının ilgisini çeken Zinav Gölü, huzur dolu atmosferi ve muhteşem manzaralarıyla özellikle fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Zinav Gölü, doğaseverler için sunduğu eşsiz güzelliklerle, Tokat ve çevresinde doğayla iç içe şehir karmaşasından kaçmak isteyenlerin başlıca tercihleri arasında yer alıyor.