Doğanlar Mobilya Grubu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu Açıkladı

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 9 Mart 2022 tarihinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, şirketin pay sahipleri haklarının kullanımını kolaylaştırdığı, bilgi alma ve inceleme haklarına saygı gösterdiği ve genel kurul toplantılarını şeffaf bir şekilde yürüttüğü vurgulandı. Özellikle, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı kısıtlamalar bulunmadığı ve kar dağıtım politikasının açıkça açıklandığı belirtildi.

Menfaat sahipleri politikaları kapsamında, şirketin çalışanlar için fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsediği, ancak kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlamasının bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, müşteri memnuniyetini ölçtüğü ve etik kurallara bağlı olduğu ifade edildi. Yönetim kurulu faaliyetlerinde, iç kontrol sisteminin oluşturulduğu ve yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı görevlerinin ayrıldığı belirtilirken, risk yönetimi uygulamalarının devam ettiği ve kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef politikasının bulunmadığı not edildi. Raporda, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin kişi bazında açıklanmadığı, ancak toplu olarak paylaşıldığı da yer aldı.