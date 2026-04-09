Doğanlar Mobilya Grubu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu Açıkladı - Son Dakika
Doğanlar Mobilya Grubu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu Açıkladı

09.04.2026 15:39
Doğanlar Mobilya, 2022 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda pay sahiplerinin haklarına saygı gösterdiğini, şeffaf genel kurul toplantıları düzenlediğini ve etik kurallara bağlılığını vurguladı. Ancak yönetimsel bazı eksiklikler de gündeme geldi.

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 9 Mart 2022 tarihinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, şirketin pay sahipleri haklarının kullanımını kolaylaştırdığı, bilgi alma ve inceleme haklarına saygı gösterdiği ve genel kurul toplantılarını şeffaf bir şekilde yürüttüğü vurgulandı. Özellikle, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı kısıtlamalar bulunmadığı ve kar dağıtım politikasının açıkça açıklandığı belirtildi.

Menfaat sahipleri politikaları kapsamında, şirketin çalışanlar için fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsediği, ancak kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlamasının bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, müşteri memnuniyetini ölçtüğü ve etik kurallara bağlı olduğu ifade edildi. Yönetim kurulu faaliyetlerinde, iç kontrol sisteminin oluşturulduğu ve yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı görevlerinin ayrıldığı belirtilirken, risk yönetimi uygulamalarının devam ettiği ve kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef politikasının bulunmadığı not edildi. Raporda, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin kişi bazında açıklanmadığı, ancak toplu olarak paylaşıldığı da yer aldı.

Son Dakika Güncel Doğanlar Mobilya Grubu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu Açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Doğanlar Mobilya Grubu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu Açıkladı - Son Dakika
