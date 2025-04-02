Doğanşehir'de Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Ş. idaresindeki 02 J 4026 plakalı minibüs Malatya- Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle yolcular H.C, A.C, Z.C. ve Ş.C. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.