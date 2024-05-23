Doğanşehir\'de tırla otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.A yönetimindeki 06 DSZ 379 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Sürgü Caddesi'nde ile A.Y. idaresindeki 06 DT 2959 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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