Doğanşehir\'de Traktör Devrildi: 2 Yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde lastiği patlayıp, devrilen traktördeki biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi. Gaffar K.'nın kullandığı 44 AMA 972 plakalı traktörün seyir halinde iken lastiği patladı. Kontrolün kaybolduğu traktör, yol kenarına savrularak devrildi. Kazada sürücü Gaffar Kaya ile yanındaki Uğurcan K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğurcan K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.