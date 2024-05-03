Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, hükümet konağı inşaatını inceledi - Son Dakika
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Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, hükümet konağı inşaatını inceledi

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, hükümet konağı inşaatını inceledi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatı, Kaymakam Mehmet Kılıç tarafından incelendi. Kılıç, inşaatı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak olan hükümet konağı, adliyede hizmet verecek. Kılıç, yaptığı konuşmada, ilçenin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde hükümet konağının en kısa sürede hizmete sunulması için çalıştıklarını belirtti.

03.05.2024 12:18
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Malatya'da, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçede yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını inceledi.

Kılıç, hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak olan hükümet konağında adliyede hizmet verecek.

Kılıç incelememin ardından yaptığı konuşmada, "İlçemizin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde yeni hükümet konağını en hızlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, hükümet konağı inşaatını inceledi - Son Dakika

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