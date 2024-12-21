Doğasever Gökhan Bilen, Yılkı Atlarını Havuçla Besledi

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BOLU'da karla kaplanan At Yaylası'nda doğasever Gökhan Bilen, yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarını havuçla besledi.

Bolu'nun yılkı atlarıyla meşhur At Yaylası, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları doğasever Gökhan Bilen tarafından beslendi. Bilen, kasalarla götürdüğü havuçları yere dökerek atları besledi. Ayrıca atlara yaklaşan Gökhan Bilen, elleriyle de havuç verdi.