Doğaseverler Keklikler İçin Yem Bıraktı - Son Dakika
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Doğaseverler Keklikler İçin Yem Bıraktı

Erzurum'da doğaseverler, kış şartlarından etkilenen keklikler için doğaya yem bıraktı.

02.12.2024 22:58
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Erzurum'da doğaseverler soğuk havalarda keklikleri unutmadı

Doğaseverlerden avcılara çağrı; "Tetiğe değil deklanşöre basın, zor günlerinde fırsatçılık yapmayın"

ERZURUM - Yoğun kar yağışının ardından gelen dondurucu ve soğuk havalar, Erzurum'un Oltu ilçesinde yaban hayatını da olumsuz biçimde etkileniyor. Oltulu bir grup doğasever, aşırı soğuklar nedeniyle aç kalan keklikler için doğaya yem bıraktı ve avcıları fırsatçılık yapmamaya davet etti.

Oltulu bir grup doğasever, her hafta sonu yaptıkları doğa gezisinin bu haftaki etabını Oltu'daki yaban hayatına ayırdı. Doğa severler yaban hayatının sürdürülebilmesi için Oltu'daki Yaban Hayatını Koruma Sahasına düzenlenen yürüyüşte, yanlarında getirdikleri 100 kilo yemi uygun yerlere bıraktılar. Buğdayları doğadaki ağaç ve kayaların diplerine bırakan doğaseverler, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, "Hayvanlar zor durumdayken avlamak avcılık değildir." dediler. Bu arada yürüyüş grubu bir yandan getirdikleri yemleri doğaya bırakırken bir yanda da yaban hayatında keklikleri ve keçileri izlemekten, onları kayıt altına almaktan da geriye kalmadılar.

"Hayvanların zor durumunu fırsata çeviriyorlar"

Oltulu esnaf ve doğasever Osman Kamacı, Oltu'da yağan kar nedeniyle yaşanan dondurucu soğuklar yüzünden hayvanların çok zor durumda kaldığını vurgulayarak, "Özellikle keklikler geçen yıl yumurta çıkımı ve yavru sayısı çok azdı. Haliyle seneye devredebilmeleri için hayvanları koruma altına almak ve beslemek gerekiyor. Buradan şunu da belirtmek istiyorum. Kendini avcı sanan arkadaşlar, bu hava şartlarını fırsat bilip zor durumdaki hayvanları avlamaya çalışıyorlar. Bunları kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Fırsatçılığa döndürmesinler. Zaten gerçek avcı bunu asla yapmaz. Bu hayvanları korumamız gerekiyor." dedi.

Yaban keçilerini de unutmadılar

Oltu'daki doğaseverlerden Doktor Halil İbrahim Taşçı, yoğun kış şartları nedeni ile dağlarda yaban hayatta beslenme konusunda zorluk çeken kuş ve keçi türlerine destek sağlamak için yem dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde yaban keçileri için de yem dağıtımımız olacak. Tetiğe değil deklanşöre basalım. Doğamızı koruyalım, deklanşöre basarak daha güzel hatıralar yaşayacaksınız." şeklinde konuştu.

Oltulu esnaf ve doğasever Kaan Yavuz, "Bugün Oltulu doğa severler olarak yaban hayatına katkıda bulunmak için doğaya yem bırakıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Onlara zor anlarında destek olmak vicdani bir görevdir." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Oltu, Son Dakika

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