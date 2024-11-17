Doğaseverler Kuraklık İçin Yürüdü - Son Dakika
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Doğaseverler Kuraklık İçin Yürüdü

Bitlis'te doğaseverler, Arin Gölü kıyısında kuraklığa dikkat çekmek için 15 km yürüyüş yaptı.

17.11.2024 20:16
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Bitlis'te doğaseverler, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü kıyısında yürüyüş gerçekleştirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, kuraklık ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş etkinliği düzenledi.

Van ve Bitlis'ten gelen doğaseverler ile dernek üyeleri, Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü'nün kıyısında yürüyüşe başladı.

"Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın", "Arin Gölü kurumasın" sloganlarıyla 15 kilometre yürüyen doğaseverler ve dernek üyeleri, çevrenin temiz tutulması için de çağrıda bulundu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Maşallah Özel, gazetecilere, 40 kişilik grupla Arin Gölü kıyısında bir araya geldiklerini söyledi.

Amaçlarının kuraklığa ve çevre temizliğine dikkati çekmek olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Burası kuş cenneti olarak adlandırılıyor ve çok güzel bir yer. Kuraklık nedeniyle göl kıyısında 150 metreye yakın çekilme yaşanmış. Çekilmenin nedenlerinden biri de bilinçsiz su tüketimidir. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor."

Katılımcılardan Muazzez Piral ise "Kuraklığa dikkati çekmek amacıyla 15 kilometre yürüyüş yaptık. Kuş cenneti olan Arin Gölü kurumasın. Bu güzellik gelecek nesillere kalsın." dedi.

Kaynak: AA

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