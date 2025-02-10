Doğru Ayakkabı Seçimi Sağlık İçin Önemli - Son Dakika
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Doğru Ayakkabı Seçimi Sağlık İçin Önemli

Doğru Ayakkabı Seçimi Sağlık İçin Önemli

Op. Dr. Özgür Oktay Nar, yanlış ayakkabının sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

10.02.2025 12:46
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılarda bulundu.

Nar, yaptığı yazılı açıklamada yanlış ayakkabı seçiminin insan sağlığı üzerinde yol açabileceği sorunlara değinerek, doğru ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara anlattı.

Yanlış ayakkabı kullanımının ayak sağlığı başta olmak üzere bel, diz ve kalça gibi eklemlerde de ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Nar, şunları kaydetti:

"Ayakkabı seçiminde estetikten önce sağlık ön planda tutulmalıdır. Ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların uzun vadede ortopedik sorunlara yol açabilir. Ayak yapınızı bilmeden yaptığınız seçimler, zamanla ayak ağrılarına, duruş bozukluklarına ve eklem rahatsızlıklarına neden olabilir. Günlük kullanım, spor, iş hayatı ya da özel davetler gibi farklı alanlarda farklı ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle spor ayakkabılarında yapılan aktiviteye uygun bir seçim olması gerekir. Koşu için destek sağlayan taban yapısı önemliyken, yürüyüş için darbe emici özellikler tercih edilmelidir. Yanlış ayakkabı kullanımı, ayak ve bilek yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Tercihlerimizi yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor."

Nar, ayakkabıda doğru numara seçiminin ve malzeme kalitesinin de önemine değinerek, ayakların ayakkabı içinde rahat edebileceği ve nefes alabilen modellerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Nar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğru Ayakkabı Seçimi Sağlık İçin Önemli - Son Dakika

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