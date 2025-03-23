Doğru Yol Partisi'nden İmamoğlu'nun Tutuklanması Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Doğru Yol Partisi'nden İmamoğlu'nun Tutuklanması Hakkında Açıklama

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, iktidarın muhalefet belediyeleri üzerindeki hassasiyetinin adaletsizlik algısını artıracağını vurguladı. Küpeli, ekonomik sıkıntılar ve hukukun üstünlüğü konusundaki endişelerini dile getirerek, herkesin masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

23.03.2025 15:40  Güncelleme: 17:04
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(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "İktidarın, muhalefet belediyesi yönetimlerine olan hassasiyeti, eğer kendi yönetimlerinde olan belediyeler için de söz konusu olmazsa, toplumda yükselen adaletsizlik algısı da artacaktır" dedi.

Küpeli, sosyal medya hesabından şu paylaştığı videolu açıklamada, ülkede insanların uzunca süredir yüzünün gülmediği, daha önemlisi geleceğe dair umutsuz bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Ekonomik sıkıntıların günden güne arttığını ifade eden Küpeli, uygulamaya konulan çözümlerin ise mali ve finans politikalarından öteye geçemediğini, bunun da ciddi hastaya aspirin tedavisi uygulamak gibi fayda vermediğini ifade etti.

"Bu, vatandaşların ülkelerine olan aidiyet duygusunu yıpratmaktadır"

Küpeli, şunları kaydetti:

"Ekonomi başta olmak üzere yaşadığımız tüm sorunlar yargının adalet dağıtamaması, hukuk devletinden uzaklaşılması ve demokratik teamüllerin yok sayılması gibi bir dizi yapısal ve yönetimsel sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Bugün, toplumun farklı kesimleri maalesef demokrasi ve hukukun göz ardı edildiği birçok uygulamayla karşı karşıya kalmaktadır. Hukukun en genel ilkelerinden olan eylemin suç olup olmadığına değil, eylemi yapanın kimliğine ve mensubiyetine göre bir tavır alındığı algısı günden güne yükselmektedir. Bu ise toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini örselemekte, vatandaşların ülkelerine olan aidiyet duygusunu yıpratmaktadır.

Yolsuzluk ve suistimallerin ayyuka çıktığı birçok olayda kimin yapıp yapmadığına göre tavır yapan bir yönetim algısı maalesef soruşturma ve yargılamaların adaletli bir şekilde yürütülmediği algısını ortaya çıkarmaktadır.

"Kimse işlemediği bir suçtan dolayı peşinen suçlu ilan edilmek gibi bir duruma sokulamaz"

Atanmış ya da seçilmiş hiçbir kamu yöneticisinin yolsuzluk, usulsüzlük ve herhangi bir suç işleme ayrıcalığı yoktur. Onlar bulundukları makamda millete hizmet eden emanetçilerdir. Kimsenin emanete ihanet etme hakkı olamaz. Ama hiç kimse de işlemediği bir suçtan dolayı lekelenmek, afişe edilmek, küçük düşürülmek ve peşinen suçlu ilan edilmek gibi bir duruma sokulamaz."

"Yargı kararları kesinleşinceye kadar herkes masumdur"

Yargı kararları kesinleşinceye kadar herkesin masum olduğunu, yargı süreçlerinin siyasi gündeminin olamayacağını belirten Küpeli, şunları söyledi.

"Yargı tarafsız ve bağımsız diyerek de bu sağlanamaz. Gereğini yapmak icap eder. İktidarın, muhalefet belediyesi yönetimlerine olan hassasiyeti, eğer kendi yönetimlerinde olan belediyeler için de söz konusu olmazsa, toplumda yükselen adaletsizlik algısı da artacaktır. Yerel yönetimlere ve idarecilerine yönelik yürütülen yargı süreçlerinde giderek artan mensubiyetine göre soruşturma ve yargılama algısının son bulması her şeyden önce iktidarın ve yargının görevidir.

Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan gözaltı ve savcılık sorgulamasıyla devam eden ve tutuklanmasıyla son bulan söz konusu sürecin, toplumun adalet beklentilerini karşılamadığı gibi sürecin siyasi sahiplerle manipüle edildiği algısı güçlenmiştir. Bu ise son bir haftadır devam eden siyasi ve ekonomik kırılganlıkların derinleşeceği ve ülkemizin hem içeride hem dışarıda ciddi bir itibar kaybına uğrayacağı endişesi artacaktır.

Talebimiz ve beklentimiz; adaletin yerini bulması, siyasetin yargıya müdahil olmaması, kişilerin masumiyet karinesinin göz ardı edilmemesi ve ilkesel olarak karşı çıktığımız gizli tanık uygulamasının son bulmasıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğru Yol Partisi'nden İmamoğlu'nun Tutuklanması Hakkında Açıklama - Son Dakika

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