Doğu Afrika\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ile Tanzanya'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.

Camiler ile meydanlarda buluşan binlerce Müslüman, bayram namazını eda etti.

Etiyopya'nın Harar bölgesine bağlı Babile kasabasının köylerinde namazın ardından bir araya gelen yerel halk, bayram dolayısıyla geleneksel kıyafetlerini giydi. Özellikle kadınlar ile çocukların renkli ve etnik desenli giysileri, bayram kutlamalarına ayrı renk kattı.

Burada bayramlaşan Müslümanlar, sohbet ederek birlikte vakit geçirdi.

Tanzanya'nın Manyara bölgesinde de Kurban Bayramı vesilesiyle camilerde özel programlar icra edildi. Düzenlenen programlarda ilahiler okundu, tekbirler getirildi.

Manyara'daki etkinliklerde renkli bayramlıklarını giyen çocuklara harçlık ve şeker dağıtıldı. Çeşitli oyunlarla eğlenen çocukların yanı sıra bölge halkı da bir araya gelerek bayramlaştı.