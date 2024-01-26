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Doğu Akdeniz'de Anamur ve Silifke açıklarında yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke arasında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.
Fırtınanın hızının saatte 50-75 kilometreyi bulabileceği aktarılan açıklamada, deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği ve etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği uyarısında bulunuldu.
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