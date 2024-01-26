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Doğu Akdeniz'de Anamur ve Silifke açıklarında yarın fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de Anamur ve Silifke açıklarında yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke arasında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızı saatte 50-75 kilometreyi bulabilir ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Fırtınanın etkisi akşam saatlerinde kaybolacak.

Doğu Akdeniz\'de Anamur ve Silifke açıklarında yarın fırtına bekleniyor
26.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:11
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Doğu Akdeniz'de Anamur ve Silifke açıklarında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke arasında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.

Fırtınanın hızının saatte 50-75 kilometreyi bulabileceği aktarılan açıklamada, deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği ve etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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