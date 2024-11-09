Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Akdeniz'de Hatay kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Denizlere ait meteorolojik uyarı" başlığıyla Doğu Akdeniz'de yarın beklenen fırtınayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Doğu Akdeniz (Hatay kıyı kesimleri) rüzgarın yarın (10.10.2024 Pazar) ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğudan 6 ila 8 kuvvetlerinde (50-75km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.