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Doğu Akdeniz'de bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de bugün görüşecek sağanağın öğle saatlerinden sonra Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.