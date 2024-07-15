Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Mersin'in doğusunun iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güney batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15.07.2024 14:49
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Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusunun iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güney batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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