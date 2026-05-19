Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı
Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

19.05.2026 20:38
Meteoroloji, Mersin ve çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak bekliyor. Tedbirli olunması istendi.

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

