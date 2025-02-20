Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı 2 Bin 666 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı

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DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 666 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum'da 1403, Erzincan'da 479, Ağrı'da 303, Muş'ta 211, Ardahan'da 119, Kars'ta 100 ve Iğdır'da 51 olmak üzere toplam 2 bin 666 köy yolu kapandı. İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde ise belediyeler temizlik çalışması yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Ardahan'da 45, Erzurum'da 35, Ağrı'da 22, Muş'ta 20, Erzincan'da 10 ve Kars'ta 9 santim olarak ölçüldü. Kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 161, Konaklı'da 121, Erzincan Ergan'da 120, Kars Sarıkamış'ta 122, Ardahan Yalnızçam'da ise 30 santime ulaştı.