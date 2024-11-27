Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Etkili

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, temizlik çalışmaları devam ediyor.

27.11.2024 10:16
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Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da üç gündür aralıklarla yağan kar, gece saatlerinden itibaren de etkili olmaya devam ediyor.

Son yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, tarihi yapılar, cadde ve sokaklar karla kaplandı, sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ağrı

Ağrı'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti.

Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar araçların üzerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örttü.

Öğrenciler de okulun bahçesinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

Kar yağışı ilçelerde de etkili oldu

Karla kaplanan kent merkezi, dronla görüntülendi.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle dağların zirveleri sisle kaplandı, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Kentin bazı yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Doğanın beyaz örtüyle kaplanmasından dolayı yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazıları da rampalı bölgelerden araçlarıyla çıkamadı.

Sarıkamış ilçesine de dün başlayan kar etkisini sürdürüyor. Karla birlikte etkili olan soğuk nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

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