Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Erzurum ve Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da bir süredir devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren kara dönüştü.

Yağış nedeniyle kentteki tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Bazı sürücüler ve vatandaşlar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Tunceli

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi bazı kara yollarında ulaşımı zorlaştırdı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte, evlerin çatıları ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi, Karayolları 86. Şube Şefliği ve Tunceli Belediyesine bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.