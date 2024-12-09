Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı yolları kapattı, belediyeler karla mücadelesini sürdürüyor.

09.12.2024 10:16
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Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da gece yağan kar kenti yeniden beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde şehir merkezindeki yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da yağış nedeniyle şehir merkezi karla kaplandı.

Kentte gece başlayan ve sabah aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla yüksek noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ekipler, sorumluluk alanlarında çalışma yürüttü.

Kars

Kars'ta ise şehir merkezinde ve Sarıkamış ilçesinde kar etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar şehri beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Buzlanma meydana gelen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Beyaz örtüyle kaplanan Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: AA

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