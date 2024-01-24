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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürdü - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürdü

Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürdü. Erzurum'da kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, Kars'ta vatandaşlar kar temizleme çalışması yaptı. Ardahan'da kent merkezi beyaza büründü ve buzlanma oluştu. Iğdır'da ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürdü
24.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:07
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Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı etkisini sürdürdü.

Erzurum'da, iki gün önce başlayan kar, aralıklarla devam etti.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, belediye ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kars

Kars'ta 3 gündür aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kaldırım ve yollarda oluşan kar ve buz nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşların ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizlediği kentte, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

Sarıkamış ilçesinde aralıkla devam eden kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu, bina çatılarında ve bazı ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Sarıçam Ormanları'nın beyaza büründüğü ilçede, karla kaplı ormanlar ile Doğu Ekspresi farklı görüntü oluşturdu.

Akyaka ilçesinde de iki gündür kar yağışı etkili oldu.

Ağrı

Ağrı'da da yoğun kar etkili oldu.

Kentte gece başlayan ve sabah etkisini sürdüren karla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Karla görülen tipi, kenti çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Belediye, karayolları 123. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma oluştu.

Iğdır

Iğdır'da da etkili olan kar nedeniyle ilçeler ve kent merkezi karla kaplandı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren karın ardından kent tamamen beyaza büründü.

Belediye ekipleri ve esnaf cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar nedeniyle Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 128. Şube Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması yürüttü.

Kaynak: AA
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