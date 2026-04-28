Doğu Anadolu'da Peş Peşe Depremler: Uzmanlar Uyarıyor

Doğu Anadolu'da 26-27 Nisan'da Bingöl, Muş ve Malatya'da 4.4, 4.1, 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde depremler oldu. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu depremlerin Yedisu Fayı'nın hareketliliğine işaret ettiğini ve 7.4 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceğini belirtti. Pampal, Yedisu Fayı'nın 200-250 yıldır kırılmadığını ve enerjisini biriktirdiğini vurguladı. Riskli iller arasında Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Erzurum, Malatya ve Elazığ sayıldı.