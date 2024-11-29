Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili

Doğu Anadolu\'da Soğuk Hava Etkili

Bölgedeki illerde gece sıcaklık sıfırın altında ölçüldü, kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

29.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında Erzurum'da 18, Kars'ta 11, Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Yoğun kar yağışlarının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Kentte birçok sürücü, araçlarının camlarını buzdan korumak için battaniye ve kartonla önlem almaya çalıştı.

Kars

Kars'ta da soğuk hava yaşamı güçleştiriyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü ilde vatandaşlar, soğuktan sorumak için araçlarını battaniyelerle örttü. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta da araçların, evlerin camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı sürücüler, araçlarını battaniye sararak korumaya çalıştı.

Keklik Deresi'nde küçük şelaleler buzla kaplandı, Hançerli düzündeki göletler dondu.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışıyla soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Havalar çok soğudu." dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Karayolları Şefliği ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Ağrı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Murat Nehri'nin yüzeyinde buz parçaları akmaya başladı. Kentteki iş yerleri ve araçların camları buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örttü.

Kent sakinlerinden Ferhat Akdeniz, AA muhabirine, havaların bir anda soğuduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi buldu. Ağrı zaten soğuk ama bu sene hem kış erken geldi hem de havalar soğudu. Aracımın camı buz tuttu, güneşin eritmesini bekliyoruz. Aracımın camında oluşan buzun çözülmesini bekliyorum, sonrasında çocuğumu okula bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü, derelerin de kısmen buzla kaplandığı kentte bazı yaban hayvanları, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlandı.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Tunceli, Ardahan, erzurum, Güncel, Tarım, Yaşam, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.