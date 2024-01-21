 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de akşam saatlerinden sonra 500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine neden olabilir. Halkın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz\'de Kuvvetli Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Bekleniyor
21.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:21
Abone Ol

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğu Karadeniz, Artvin, Ulaşım, Güvenlik, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement