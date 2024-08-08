Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları güneyde mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

08.08.2024 10:40
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(ANKARA) - Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları güneyde mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da 40 dereceye kadar çıkacak.

Doğu Karadeniz\'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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